Заседание по делу Ефремова прервано из-за того, что в суде объявили эвакуацию

Процесс по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова прерван из-за объявленной в Пресненском суде Москвы эвакуации.

— Суд эвакуировали из-за сообщения о минировании, — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Его автомобиль пересек двойную сплошную на высокой скорости и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, впоследствии скончался из-за серьезных травм. По ч. 4 ст. 264 УК РФ Ефремову грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.