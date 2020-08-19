Заседание по делу Ефремова прервано из-за того, что в суде объявили эвакуацию
14:35
Процесс по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова прерван из-за объявленной в Пресненском суде Москвы эвакуации.
— Суд эвакуировали из-за сообщения о минировании, — цитирует ТАСС пресс-службу суда.
В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Его автомобиль пересек двойную сплошную на высокой скорости и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, впоследствии скончался из-за серьезных травм. По ч. 4 ст. 264 УК РФ Ефремову грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.
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