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Заседание по делу Ефремова прервано из-за того, что в суде объявили эвакуацию

14:35
Михаил Ефремов. Фото «Известия»
Михаил Ефремов. Фото «Известия»
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Процесс по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова прерван из-за объявленной в Пресненском суде Москвы эвакуации.

— Суд эвакуировали из-за сообщения о минировании, — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Его автомобиль пересек двойную сплошную на высокой скорости и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, впоследствии скончался из-за серьезных травм. По ч. 4 ст. 264 УК РФ Ефремову грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/9236831?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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