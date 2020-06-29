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Волочкову оштрафовали за нарушение карантина. Балерина пыталась попасть в Дивеево

29 июня 2020, 18:11
Анастасия Волочкова. Фото Instagram.
Анастасия Волочкова. Фото Instagram.

Российская балерина Анастасия Волочкова поскандалила с полицией из-за посещения закрытого на карантин села Дивеево, сообщает Telegram-канал Mash.

На артистку составили административный протокол, который она отказалась подписывать. Одного из сотрудников правоохранительных органов она назвала «последним чмом». Волочкова напомнила ему о своей популярности среди местных жителей, а также заявила, что она «прима-балерина всея Руси».

Ранее Волочкова поехала в село Дивеево и раскритиковала в Instagram карантин, введенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным из-за вспышки коронавируса.

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