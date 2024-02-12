Водолазы начали поиск пропавшей в Дагестане спортсменки

К поискам пропавшей в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой подключились водолазы, сообщила руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.

«К поиску пропавшей девушки подключились водолазы. Ищут также и на катерах, которые вышли в море еще утром. Все возможные средства и способы подключены для поиска», — цитирует Гариеву РИА «Новости».

Ранее сообшалось, что 22-летняя спортсменка была сильно расстроена поражением на турнире по тайскому боксу и ушла в неизвестном направлении, оставив телефон дома.

По информации МВД Дагестана девушку последний раз видели в 18.37 по московскому времени на берегу Каспийского моря.