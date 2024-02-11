Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

11 февраля, 23:09

В Самаре игроки академии «Крыльев Советов» разгромили машину участника СВО

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки академии «Крыльев Советов».
Фото Скриншот видео

Игроки академии «Крыльев Советов» в Самаре разгромили автомобиль участника СВО.

Видео инцидента появилось в сети 11 февраля. На видеозаписи игроки в экипировке команды ногами пытаются выбить стекло автомобиля, владелец которого, как сообщают СМИ, является участником СВО.

Позже в Telegram-канале академии «Крыльев Советов» появился ролик с извинениями от воспитанников самарского клуба.

«Прежде всего мы хотим отметить, что подобное поведение считаем недопустимым и не соответствующим ценностям Академии. Мы сделаем все возможное, чтобы неприятный инцидент был исчерпан в кратчайшие сроки, а на первый план вновь вышли спортивные результаты Академии и происходящее на футбольном поле», — сказано в сообщении академии.

«Мы приносим свои извинения за инцидент, произошедший 10 февраля. Наше поведение мы считаем недопустимым. Хотим попросить прощения у руководства академии «Крыльев Советов», родителей и хозяина автомобиля за наш недопустимый поступок», — сказал один из воспитанников в видео.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
33
Читайте также
Кубок Америки 2024 по футболу пройдет в США с 20 июня по 14 июля
Легенда ММА Дэн Хендерсон считает нынешних бойцов мягкими
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Ак Барс» проигрывает в Зеленом дерби
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Морозов остается президентом КХЛ на следующие четыре года
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Разборки после травмы Толчинского и слов Ротенберга
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Ротенберг против Кравца: травма Толчинского
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ вслед за Ничушкиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер Цомартовой раскрыл подробности исчезновения спортсменки
Новости
RSS RSS
Все новости