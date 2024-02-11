В Самаре игроки академии «Крыльев Советов» разгромили машину участника СВО

Игроки академии «Крыльев Советов» в Самаре разгромили автомобиль участника СВО.

Видео инцидента появилось в сети 11 февраля. На видеозаписи игроки в экипировке команды ногами пытаются выбить стекло автомобиля, владелец которого, как сообщают СМИ, является участником СВО.

Позже в Telegram-канале академии «Крыльев Советов» появился ролик с извинениями от воспитанников самарского клуба.

«Прежде всего мы хотим отметить, что подобное поведение считаем недопустимым и не соответствующим ценностям Академии. Мы сделаем все возможное, чтобы неприятный инцидент был исчерпан в кратчайшие сроки, а на первый план вновь вышли спортивные результаты Академии и происходящее на футбольном поле», — сказано в сообщении академии.

«Мы приносим свои извинения за инцидент, произошедший 10 февраля. Наше поведение мы считаем недопустимым. Хотим попросить прощения у руководства академии «Крыльев Советов», родителей и хозяина автомобиля за наш недопустимый поступок», — сказал один из воспитанников в видео.