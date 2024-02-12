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Сегодня, 16:18

Bild: убийцей украинского баскетболиста оказался немецко-турецкий школьник

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Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Убитый баскетболист молодежной сборной Украины Владимир Ермаков стал жертвой разборки с гражданином Германии турецкого происхождения, информирует РИА Новости со ссылкой на Bild.

Ранее в понедельник появилась информация, что на прошлых выходных в Дюссельдорфе 17-летнего украинца закололи ножом, а его партнер по команде Артем Козаченко после нападения находится в стабильном состоянии в реанимации.

Сообщается, что предполагаемый главный подозреваемый — 15-летний немецко-турецкий школьник из Гельзенкирхена, который уже известен полиции по нескольким преступлениям, связанным с нанесением телесных повреждений и грабежами.

Второго задержанного подозреваемого — 14-летнего гражданина Германии греческого происхождения отпустили из-за отсутствия доказательств в прямом участии в расправе.

По данным немецкого издания, между подозреваемыми подростками и двумя украинскими спортсменами произошла перепалка в автобусе по пути в Дюссельдорф. Когда украинские граждане покинули автобус, главный подозреваемый нанес им девять колюще-режущих ран в области груди и живота. Также пострадали находившиеся там 14-летний сириец и 13-летняя гражданка ФРГ ливанского происхождения.

Источник: rsport.ria.ru
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