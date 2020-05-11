Владимир Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации с распространением коронавируса объявил о том, что принял решение о новом пакете мер для поддержки граждан и экономики страны на фоне пандемии коронавируса.

Ранее глава государства объявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая, а также о поэтапном смягчении режима самоизоляции (с учетом ситуации в каждом регионе).

— Уже принятые меры поддержки мы обязательно сохраним, — приводит пресс-служба Кремля слова Владимира Путина. — Сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни, мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это все подробно проработали.

Первое. Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать.

Второе. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребенка до трех лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть, до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка.

В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребёнка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет.

И, наконец, еще одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста.