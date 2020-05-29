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Владимир Путин подписал указ о Параде Победы и объявил 24 июня нерабочим днем

20:33
Владимир Путин. Фото AFP.
Владимир Путин. Фото AFP.
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Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем. Такое решение предусматривает указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.».

В тексте документа говорится, что 24 июня будет нерабочим днем с сохранением заработной платы. В 10 утра в Москве на Красной площади пройдет военный парад. Также парады пройдут и в других городах России. В 22.00 по местному времени в Москве и других городах пройдет артиллерийский салют.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/president/news/63428

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