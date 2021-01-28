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Вирусолог назвал предположительную дату конца пандемии коронавируса

09:47
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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Академик Российской академии наук (РАН) и сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов назвал предположительные сроки конца пандемии коронавируса.

«Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять. Окончательно пандемия окончится, когда 70-80 процентов людей проконтактируют с вирусом. А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все», — цитирует Ura.ru Ершова.

По данным Роспотребнадзора, 27 января в России был зарегистрирован 17 741 новый случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии выявлено 3 774 672 случая коронавируса, зафиксировано 71 076 летальных исходов, выздоровело 3 202 483 человека. 13 января было объявлено о массовой вакцинации россиян.

Дополнительная информация:

https://ura.news/news/1052468979?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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