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27 марта, 18:46

Вечер памяти жертв теракта в «Крокусе»: концерт группы «Пикник» — прямой эфир РЕН ТВ

РЕН ТВ в прямом эфире покажет концерт группы «Пикник» на вечере памяти жертв теракта в «Крокусе»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Телеканал РЕН ТВ вечером 27 марта в прямом эфире покажет вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле».
Фото Global Look Press

Телеканал РЕН ТВ вечером в среду, 27 марта, в прямом эфире покажет вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», который группа «Пикник» и «Таврический» оркестр проведут в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Трансляция мероприятия начнется в 19.00 по московскому времени. По решению руководства РЕН ТВ, она пройдет без рекламы.

Мероприятие носит исключительно благотворительный характер. Все вырученные в ходе вечера памяти средства направят пострадавшим и близким погибших в результате теракта в «Крокусе». Телеканал также оказывает содействие в сборе средств и призывает телезрителей присоединиться к благотворительной акции.

«С «Пикником» нас связывают давние тесные отношения. С первых секунд теракта мы были на связи с группой и, конечно, тяжело переживали все случившееся. Концерт состоится назло всем уродам и врагам, которые решили, что нас можно сломить или запугать. РЕН ТВ — народный канал, мы не могли остаться в стороне, и не поддержать пострадавших, родственников тех, кто погиб, поклонников «Пикника» и саму группу. Совместно с благотворительным фондом «Гольфстрим» мы проработали возможность сбора средств для пострадавших и семей жертв теракта во время прямого эфира. Уверен, что наши телезрители активно присоединятся к этой акции», — заявил генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Музыканты группы «Пикник» решили провести в Петербурге полноценное живое выступление, хотя сначала обсуждался вариант студийного концерта.

Вырученные средства направят на адресную помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте, реабилитацию и санаторно-курортное лечение жертв теракта, покупку медикаментов и технических средств реабилитации. Также собранные деньги направят на оказание долгосрочной комплексной психологической и психосоциальной поддержки и помощь в решении социально-бытовых вопросов пострадавших в теракте и их семьям.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом выступления российской музыкальной группы «Пикник» террористы открыли стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

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