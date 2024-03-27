«С «Пикником» нас связывают давние тесные отношения. С первых секунд теракта мы были на связи с группой и, конечно, тяжело переживали все случившееся. Концерт состоится назло всем уродам и врагам, которые решили, что нас можно сломить или запугать. РЕН ТВ — народный канал, мы не могли остаться в стороне, и не поддержать пострадавших, родственников тех, кто погиб, поклонников «Пикника» и саму группу. Совместно с благотворительным фондом «Гольфстрим» мы проработали возможность сбора средств для пострадавших и семей жертв теракта во время прямого эфира. Уверен, что наши телезрители активно присоединятся к этой акции», — заявил генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Музыканты группы «Пикник» решили провести в Петербурге полноценное живое выступление, хотя сначала обсуждался вариант студийного концерта.

Вырученные средства направят на адресную помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте, реабилитацию и санаторно-курортное лечение жертв теракта, покупку медикаментов и технических средств реабилитации. Также собранные деньги направят на оказание долгосрочной комплексной психологической и психосоциальной поддержки и помощь в решении социально-бытовых вопросов пострадавших в теракте и их семьям.