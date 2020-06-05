В ВОЗ считают, что Россия достигла плато по коронавирусу

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявил, что пандемия COVID-19 в России достигла плато. Однако в стране необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий.

— Россия в настоящий показывает плато, — цитирует специалиста РИА «Новости». — Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения.

Когда кто-то планирует провести массовое мероприятие, мы не говорим, что это делать нельзя. Мы говорим, что необходимо провести оценку рисков, проработайте, что вы можете сделать безопасно, чтобы предотвратить передачу вируса.

Всего на данный момент в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.