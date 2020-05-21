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В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса

08:55
Врачи в защитной форме. Фото Reuters
Врачи в защитной форме. Фото Reuters
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна коронавирусной инфекции может последовать по всему миру после окончания первой. В связи с этим рано снимать ограничения.

— Везде, где прошла первая волна, предупреждаем, что возможна вторая, — сказала Вуйнович в эфире «Россия 24?. — Важно, чтобы население поняло, что опасность не прошла, риск не прошел»

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

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