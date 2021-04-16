В Сочи открыли Аллею олимпийской славы

На набережной реки Мзымта на курорте «Роза Хутор» в Сочи состоялось открытие обновленной Аллеи славы, на которой установлены 25 именных медалей прославленных российских спортсменов. Первым свою медаль получил глава ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков.

— Это важное событие, и очень приятно, что но проходит именно здесь, где каких-то семь лет назад состоялись Олимпийские игры, — отметил Поздняков. — Мы гордимся успехами и звезд прошлого, и нынешних спортсменов, многие из которых готовятся к Играм в Токио. И так же будем гордиться будущими победами. Преемственность поколений и традиций очень важна для нас, мы ее ценим. И открытие Аллеи славы — еще один шаг в популяризации спорта и здорового образа жизни.

Авторами Аллеи славы являются архитектор Алексей Душкин и скульптор Филипп Рукавишников. Звезды, на которых изображены спортсмены и перечислены их достижения в окружении оливковых ветвей, украсят ограждение набережной Мзымты по всей центральной части курорта «Роза Хутор».

Помимо Позднякова, свои звезды лично открыли олимпийские чемпионы Светлана Ишмуратова, Александр Зайцев, Светлана Хоркина, Анатолий Старостин, Светлана Журова, Галина Горохова, которые получили из рук организаторов соотвествующие сертификаты. Также на Аллее установлены звезды Ларисы Латыниной, Лидии Скобликовой, Владислава Третьяка, Ирины Родниной, Татьяны Тотьмяниной, Алексея Немова, Александра Карелина, Татьяны Навки, Елены Вяльбе, Александра Якушева, Александра Попова, Алексея Ягудина, Виктора Ана, Максима Маринина, Николая Зимятова, Павла Колобкова, Романа Костомарова. Помимо них, на аллее увековечено имя почетного члена МОК Жана-Клода Килли, сыгравшего большую роль в проведении Олимпийских игр в Сочи.

Ранее Аллея славы, открытая в 2015 году через год после Игр в Сочи, существовала на курорте в виде звезд, вмонтированных в мостовую центральной площади. Но со временем их вид претерпел серьезные изменения, и было решено воссоздать аллею в обновленном формате.

(Антон Бабошин)