Стали известны самые богатые депутаты России среди бывших спортсменов

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назван самым богатым депутатом-спортсменом за 2020 год, сообщают «РИА Новости». 68-летний экс-игрок сборной СССР заработал за прошедший год 22,5 миллиона рублей. Источник ссылается на данные с официального сайта Госдумы Федерального Собрания РФ.

Зампредседатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший хоккеист Вячеслав Фетисов заработал за 2020-й 11,3 миллиона рублей.

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин заработал в 2020-м 16,4 миллиона рублей.

Доход бывшего чемпиона мира по боксу, а ныне заместителя председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева составил 20,6 миллиона рублей.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина за прошлый год заработала 6,9 миллиона рублей.

У бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР), члена комитета ГД Владимира Драчева — 7,2 миллиона рублей.

За 2019 год самым богатым депутатом-спортсменом стал бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев. Его доход составил 146,8 миллиона рублей. За 2020-й — 7,3 миллиона рублей.