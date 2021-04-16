Стали известны самые богатые депутаты России среди бывших спортсменов
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назван самым богатым депутатом-спортсменом за 2020 год, сообщают «РИА Новости». 68-летний экс-игрок сборной СССР заработал за прошедший год 22,5 миллиона рублей. Источник ссылается на данные с официального сайта Госдумы Федерального Собрания РФ.
Зампредседатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший хоккеист Вячеслав Фетисов заработал за 2020-й 11,3 миллиона рублей.
Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин заработал в 2020-м 16,4 миллиона рублей.
Доход бывшего чемпиона мира по боксу, а ныне заместителя председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева составил 20,6 миллиона рублей.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина за прошлый год заработала 6,9 миллиона рублей.
У бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР), члена комитета ГД Владимира Драчева — 7,2 миллиона рублей.
За 2019 год самым богатым депутатом-спортсменом стал бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев. Его доход составил 146,8 миллиона рублей. За 2020-й — 7,3 миллиона рублей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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