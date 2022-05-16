В школах Дальнего Востока введут уроки карате

Представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев получил разработать возможность введения предмета каратэ-киокусинкай в школьную программу в разных регионах Дальнего Востока.

«Первый опыт реализации программы, которую мы начали два года назад, принес положительные результаты. В связи с чем Юрий Петрович предложил нам расширить географию программы.

Мы не хотим, чтобы дети лишались физкультуры. Будет предложен вариант, при котором третий урок физкультуры будет заменен на каратэ-киокусинкай. И то это будут решать дети», — цитирует руководителя проекта «Киокусинкай в школу» Хаида Мантаева «РБК Спорт».

Каратэ-киокусинкай — стиль, основанный Масутацу Оямой в 1950-х годах. Киокусинкай считается одной из самых трудных и жестких разновидностей карате.