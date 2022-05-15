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Сегодня, 14:11

Украинская теннисистка Свитолина ждет ребенка от француза Монфиса

Иван Шитик
Корреспондент
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Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о своей беременности.

«С сердцем, полным любви и счастья, рады сообщить, что в октябре мы ожидаем девочку», — говорится в описании к фото в социальных сетях, на котором 27-летняя Свитолина сидит в обнимку со своим супругом Гаэлем Монфисом.

Несколько дней назад Свитолина заявила, что не сыграет на Roland Garros в этом году. Теннисистка решила взять паузу в карьере из-за того, что «не может сосредоточиться на игре».

Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open.

В конце февраля 2021-го теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке.

Гаэль Монфис
Элина Свитолина
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