В Сантосе открыли мавзолей Пеле

В бразильском городе Сантос открыли мавзолей памяти легендарного экс-форварда Пеле, сообщает сайт memorialsantos.

Мавзолей находится на территории выбранного самим им для захоронения некрополя «Экуменика», который является самым высоким вертикальным кладбищем в мире.

Вход в зеркальный зал украсили флагами Бразилии и «Сантоса», в составе которого он дебютировал в 1956 году.

Он остается единственным игроком в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира — в 1958, 1962 и 1970 годах.

82-летний Пеле умер 29 декабря 2022 года в частной клинике Сан-Паулу, куда поступил месяцем ранее в связи с ухудшением состояния здоровья на фоне прогрессирующего рака прямой кишки.