Главное о коронавирусе в России и мире на 17 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 9 328 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Зафиксировано 340 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 181 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 573), Санкт-Петербурге (763), Московской области (701), Ростовской области (202) и Нижегородской области (136).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 949 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 211 летальных исходов, выздоровели 4 563 254 человека.

— Индийская фармкомпания Shilpa Medicare сообщила о заключении соглашения с компанией Dr. Reddy's Laboratories Ltd о производстве российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», предполагается, что в год будет производиться 50 миллионов доз двухкомпонентной вакцины.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 17 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 163 750 604.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 715 951 человек. Далее идут Индия (24 955 463) и Бразилия (15 627 475).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 600 147. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (435 283) и Индия (274 411).

— Власти индийской столицы Дели в четвертый раз продлили карантин на неделю. С 19 апреля в городе запрещены массовые мероприятия, закрыты непродовольственные магазины. Также в столице действует комендантский час с 22:00 до 05:00.

— Болгария продлит чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июня. Также будет продлена работа зеленых коридоров по вакцинации населения, каждый желающий в настоящее время может сделать прививку без предварительной записи.

— Министерство здравоохранения Индонезии приостановило распространение около 450 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после смерти одного из пациентов через 11 дней после вакцинации.

— МВД Турции опубликовало циркуляр о смягчении ограничительных мер по коронавирусу по окончании локдауна 17 мая.