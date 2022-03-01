Матыцин: «Мы не собираемся изолироваться»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорта делает все для установления контакта с международными федерациями.

«Общение с международными федерациями сейчас не самое простое, но мы делаем все для установления контакта. Мы не собираемся изолироваться. Я надеюсь, что все понимают, что развитие спорта без России невозможно. Весь вклад российских спортсменов должен быть учтен. Иначе это может просто быть расценено как дискриминация по признаку государства и национальности. Они спортсмены и не вовлечены в политические дела», — сказал Матыцин на заседании коллегии Минспорта.

Ранее в МОК призвали международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях.