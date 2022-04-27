В России за сутки выявили 7705 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 7705 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 2986 человек, зафиксировано 163 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 477 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (760), Санкт-Петербурге (510), Воронежской области (259), Свердловской области (250) и Московской области (241).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 159 600 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 375 400 летальных исходов, выздоровели 17 506 859 человек.