Поздняков заявил, что будущее российского спорта зависит от развития молодежных соревнований

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что от развития молодежных соревнований зависит будущее российского спорта.

«Сейчас уровень первенств сильно разнится. Нехватка технологической и экспертной поддержки, недостаток внимания СМИ в совокупности не способствуют мотивации молодежи, а проблемы с международными стартами в обозримой перспективе многих могут подтолкнуть к завершению карьеры в лучшем случае. И сейчас развитие юношеских соревнований — одно из важных направлений нашей общей борьбы за спортивную молодежь и, как следствие, за будущее отечественного спорта. Если мы хотим сохранить это будущее, то резерв и национальные первенства заслуживают особого и пристального внимания», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Также Поздняков отметил, что необходимо сделать молодежные соревнования в России открытыми для иностранных спортсменов.