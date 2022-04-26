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26 апреля, 21:31

Поздняков заявил, что будущее российского спорта зависит от развития молодежных соревнований

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что от развития молодежных соревнований зависит будущее российского спорта.

«Сейчас уровень первенств сильно разнится. Нехватка технологической и экспертной поддержки, недостаток внимания СМИ в совокупности не способствуют мотивации молодежи, а проблемы с международными стартами в обозримой перспективе многих могут подтолкнуть к завершению карьеры в лучшем случае. И сейчас развитие юношеских соревнований — одно из важных направлений нашей общей борьбы за спортивную молодежь и, как следствие, за будущее отечественного спорта. Если мы хотим сохранить это будущее, то резерв и национальные первенства заслуживают особого и пристального внимания», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Также Поздняков отметил, что необходимо сделать молодежные соревнования в России открытыми для иностранных спортсменов.

Источник: https://t.me/stanislavpozdnyakov/76
Станислав Поздняков
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