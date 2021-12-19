Администратора «Зенита» задержали в Петербурге за вождение в нетрезвом виде

В Петербурге задержали администратора «Зенита» Игорь Дайнеко, который управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, сообщает «Деловой Петербург».

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль 32-летнего мужчины около трех часов ночи в субботу, 18 декабря, на Парашютной улице.

«На месте отказался от освидетельствования, у врача поступил аналогично», — говорится в сообщении на странице «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтакте».

Отмечается, что в отношении Дайнеко составлен протокол по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишённым права управления).

Также задержанному грозит уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).