В России за сутки выявили 20 329 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 20 329 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.

Из них 8,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 247 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2746), Санкт-Петербурге (1791), Московской области (915), Свердловской области (505) и Воронежской области (488).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 254 754 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 197 425 летальных исходов, выздоровели 6 485 264 человека.