Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявили 20 329 случаев заражения коронавирусом

11:40
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
Теги:

За последние сутки в России выявлено 20 329 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.

Из них 8,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 247 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2746), Санкт-Петербурге (1791), Московской области (915), Свердловской области (505) и Воронежской области (488).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 254 754 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 197 425 летальных исходов, выздоровели 6 485 264 человека.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Ветерана с огромным опытом НХЛ списали в родной «Магнитке». Он ушел к заклятым врагам и сейчас второй снайпер КХЛ
Таджикский боец надел после победы на турнире в Москве футболку с портретом шаха Масуда
Помощник Путина оценил рекомендации компании из Нидерландов по реформе российского футбола
Топ-10 лучших игроков FIFA 22. Самый крутой — не Роналду, и тут есть даже Мостовой
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
1
Офсайд