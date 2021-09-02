В Госдуме назвали «плохим знаком» слова Лаврова о возможности США выкрадывать российских спортсменов

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что США начнут осуществлять попытки выкрадывать российских спортсменов под предлогом допинговых нарушений.

«Если наш министр иностранных дел заявляет такие вещи, значит, он владеет какой-то информацией. Год назад американцы заявили, что они могут начать преследовать спортсменов, которые уличены в применении допинга. Дыма без огня не бывает. Такие слова Лаврова — плохой знак. Я надеюсь, что Международное спортивное сообщество предпримет все меры, чтобы это предотвратить. Мы будем защищать любого нашего спортсмена. В нашей стране есть уголовное наказание за применение запрещенного препарата. Америке самой надо разобраться. У них в поликлиниках разрешены препараты, которые запрещены ВАДА. Им надо синхронизировать свои законодательства, а потом навязывать свои законы. Такие вещи допускать нельзя», — сказал Свищев «СЭ».

Экс-президент США Дональд Трамп в декабре 2020 года подписал принятый конгрессом «акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Он позволяет выносить приговоры по уголовным делам за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены. Закон назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу ВАДА против РУСАДА, одним из основных параметров которого стал запрет российским спортсменам на ближайшие две Олимпиады использовать любую национальную символику. Под санкции попали флаг страны, гимн и даже само название «сборная России». Поэтому официально по всем документам на Играх в Токио выступала команда Олимпийского комитета России.