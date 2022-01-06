В России за сутки выявили 15 316 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 15 316 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 802 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 22 949 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2357), Санкт-Петербурге (1286), Московской области (742), Краснодарском крае (411), Свердловской области (390) и Челябинской области (365).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 601 300 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 817 летальных исходов, выздоровели 9 623 677 человек.