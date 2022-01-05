Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана, сообщил канал «Мир-24».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане с 5 по 19 января.

Ранее глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он также будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января. Кроме того, Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов.

Как сообщают «Известия», протесты в Казахстане начались 4 января и продолжаются до сих пор. 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо — стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр. 5 января наиболее массовые беспорядки происходят в Алма-Ате.