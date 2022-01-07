В России за сутки выявили 16 735 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 16 735 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 035 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3694), Санкт-Петербурге (1291), Московской области (899), Краснодарском крае (404), Свердловской области (387) и Челябинской области (342).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 618 035 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 314 604 летальных исхода, выздоровели 9 645 712 человек.