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В России за сутки — 5 475 новых случаев коронавируса

10:45
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 116 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (671), Свердловской области (223), Ханты-Мансийском АО (173), Санкт-Петербурге (165) и Иркутской области (159).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 828 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.

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