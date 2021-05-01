В России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 14,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 637 человек.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 208), Санкт-Петербурге (737), Московской области (649), Ростовской области (228) и Нижегородской области (166).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 814 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 110 520 летальных исходов, выздоровели 4 436 583 человека.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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