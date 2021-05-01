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В России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса за сутки

11:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 637 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 208), Санкт-Петербурге (737), Московской области (649), Ростовской области (228) и Нижегородской области (166).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 814 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 110 520 летальных исходов, выздоровели 4 436 583 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2875

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