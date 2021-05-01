Главное о коронавирусе в России и мире на 1 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 637 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 208), Санкт-Петербурге (737), Московской области (649), Ростовской области (228) и Нижегородской области (166).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 814 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 110 520 летальных исходов, выздоровели 4 436 583 человека.

— Граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа, с 1 мая обязаны дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 1 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 152 066 521.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 103 974 человека. Далее идут Индия (19 164 969) и Бразилия (14 665 962).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 590 055. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (404 287) и Мексика (216 907).

— За минувшие сутки в Индии выявили 401 993 новых случая коронавируса, что является мировым рекордом для отдельной страны с начала пандемии.