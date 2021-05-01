Главное о коронавирусе в России и мире на 1 мая: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 14,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 637 человек.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 208), Санкт-Петербурге (737), Московской области (649), Ростовской области (228) и Нижегородской области (166).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 814 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 110 520 летальных исходов, выздоровели 4 436 583 человека.
— Граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа, с 1 мая обязаны дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирус.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 1 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 152 066 521.
Первое место по числу зараженных занимают США — 33 103 974 человека. Далее идут Индия (19 164 969) и Бразилия (14 665 962).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 590 055. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (404 287) и Мексика (216 907).
— За минувшие сутки в Индии выявили 401 993 новых случая коронавируса, что является мировым рекордом для отдельной страны с начала пандемии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю