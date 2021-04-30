Томилова освобождена от должности заместителя министра спорта России
14:07
Марина Томилова освобождена от должности заместителя министра спорта РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечается, это произошло из-за сокращении должности. 53-летняя Томилова работала на этом посту с 2015 года.
Сегодня, 30 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении числа заместителей министра спорта с семи до пяти.
Дополнительная информация:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300009
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