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Томилова освобождена от должности заместителя министра спорта России

14:07

Марина Томилова освобождена от должности заместителя министра спорта РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, это произошло из-за сокращении должности. 53-летняя Томилова работала на этом посту с 2015 года.

Сегодня, 30 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении числа заместителей министра спорта с семи до пяти.

Дополнительная информация:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300009

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