Томилова освобождена от должности заместителя министра спорта России

Марина Томилова освобождена от должности заместителя министра спорта РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, это произошло из-за сокращении должности. 53-летняя Томилова работала на этом посту с 2015 года.

Сегодня, 30 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении числа заместителей министра спорта с семи до пяти.