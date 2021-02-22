По состоянию на понедельник, 22 февраля, за последние сутки в России выявлено 12 604 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 943 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 723), Санкт-Петербурге (957), Московской области (728), Нижегородской области (407) и Ростовской области (313).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 177 330 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 630 летальных исходов, выздоровели 3 726 388 человек.