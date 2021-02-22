К Земле приближается астероид размером со стадион

Научно-исследовательский центр НАСА JPL опубликовал данные о приближающихся к Земле астероидах. Согласно рассчетам, один из них, размером со стадион, приблизится к планете сегодня, 22 февраля.

Диаметр астероида 2020 XU6 равен приблизительно 213 метрам. Он должен приблизится к Земле на расстояние около четырех миллионов километров.

Сегодня мимо Земли также пролетят и астероиды меньшего размера (примерно с самолет).

Астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра и 2021 CC5 диаметром 40 метров пройдут на расстоянии 5,6 миллиона километров и 6,9 миллиона километров соотвественно.

Наблюдение за астероидами ведется на регулярной основе. Вчера мимо Земли также пролетело пару астероидов. А в воскресенье в относительной близости к Земле ожидаются астероиды диаметром 10 и 61 метр.