В России выявили 8 173 новых случая коронавируса

По состоянию на вторник, 13 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 173 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 338 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 611 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1 782), Санкт-Петербурге (701), Московской области (533), Ростовской области (236) и Нижегородской области (201).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 657 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 103 601 летальный исход, выздоровели 4 281 776 человек.