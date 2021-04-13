Главное о коронавирусе в России и мире на 13 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на вторник, 13 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 173 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 338 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 611 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1 782), Санкт-Петербурге (701), Московской области (533), Ростовской области (236) и Нижегородской области (201).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 657 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 103 601 летальный исход, выздоровели 4 281 776 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 13 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 137 327 683.

Первое место по числу зараженных занимают США — 31 990 183 человек. Далее идут Индия (13 689 453) и Бразилия (13 521 409).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 576 298. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (355 031) и Мексика (209 702).

— Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число заражений COVID-19 в мире растет 7 недель подряд, а смертей — 4 недели подряд. При этом в январе-феврале в течение 6 недель наблюдалось снижение уровня инфицирования.

— Власти Вены объявили о продлении жесткого карантина по 2 мая. Ранее карантин ввели из-за загруженности реанимаций пациентами с COVID-19. В регионе закрыли объекты сферы услуг по уходу за телом, непродовольственные магазины и ТЦ.

— В Индии шестой день подряд регистриуют антирекорды по суточному приросту заболевших. За минувшие сутки в стране выявили 168 912 новых случаев коронавируса.