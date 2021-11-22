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В России выявили 35 681 новый случай заражения коронавирусом

11:49
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За последние сутки в России выявлен 35 681 новый случай коронавируса в 85 регионах, информирует канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,5 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 28 713 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2786), Санкт-Петербурге (2215), Московской области (1784), Самарской области (1648) и Краснодарском крае (991).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 366 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3914

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Екатерина Савостина все материалы автора

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