В России выявили 180 071 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 180 071 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 18 632 человека — на 3 процента больше, чем 17 февраля. Зафиксировано 784 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 198 369 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (16 398), Москве (8308), Красноярском крае (7823), Воронежской области (5781) и Новосибирской области (5319).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 020 573 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 343 957 летальных исходов, выздоровели 12 026 844 человека.