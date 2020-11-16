В России третьи сутки подряд больше 22 тысяч заразившихся коронавирусом

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 22 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 303 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 864 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 360), Санкт-Петербурге (2 039), Московской области (810), Нижегородской области (403) и Республике Карелия (353).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 948 603 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 489 летальных исходов, выздоровели 1 453 849 человек.