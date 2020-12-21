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В России обновлен антирекорд по заражению коронавирусом — 29 350 новых случаев за сутки

11:05
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 19,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 493 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 705 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 797), Санкт-Петербурге (3 752), Московской области (1 523), Нижегородской области (501) и Свердловской области (396).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 877 727 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 51 351 летальный исход, выздоровело 2 295 362 человека.

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