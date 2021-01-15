В России число случаев заражения коронавирусом превысило 3,5 млн

Число случаев заражения коронавирусом в России за период пандемии превысило 3,5 миллиона, сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, на 15 января 2021 года в стране зарегистрирован 3 520 531 случай заражения инфекцией. За период пандемии в России выздоровели 2 909 680 человек, зарегистрировано 64 495 летальных исходов.

Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19. По данным Worldometers на 15 января, в мире выявлен 93 603 141 случай коронавируса за все время. Зафиксирован 2 004 041 летальный исход, выздоровели 66 916 468 человек.