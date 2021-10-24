В России за сутки зафиксировали 35 660 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,8 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1072 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 22 784 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5279), Санкт-Петербурге (3297), Московской области (3030), Самарской области (1093) и Нижегородской области (772).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 241 643 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 230 600 летальных исходов, выздоровели 7 165 921 человек.