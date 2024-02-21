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Общество

21 февраля, 08:30

В МИД РФ заявили о развале олимпийского движения

Микеле Антонов
Корреспондент
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Фото AFP

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о последних событиях в мире спорта.

«Мне кажется, надо говорить не столько о персоналиях, сколько о том, что глобально происходит. А происходит буквально развал олимпийского движения — у этого есть очевидные признаки и доказательства. Многие выдающиеся атлеты, тренеры, функционеры и политические деятели, конечно, понимают, что на протяжении истории мирового спорта политика так или иначе находилась рядом. Но существовали правила игры, которые нельзя нарушать. Они касались неприкосновенности самого олимпийского движения. Неприкосновенности Олимпийской хартии, сохранения принципов, на которых выстраивались структуры олимпийского движения: федерации, судейство и так далее», — сказала Захарова «СЭ».

Официальный представитель МИД РФ также поделилась мнением о будущем олимпийского движения.

«Еще раз: отдельные сюжеты существовали всегда. И многие о них знают, некоторые даже становились достоянием широкой общественности. Глобально олимпийское движение было всемирным достоянием. Но, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, мы видим не просто коррозию и не просто усталость металла — возможно, необратимый процесс, который ведет к полному обрушению олимпизма. Потому что опоры в виде принципов подорваны и подточены, а где-то их вообще уже нет», — добавила Захарова.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Камила Валиева. «Дисквалификация Валиевой может стать главой в развале мирового спорта». Мария Захарова — о дискриминации российских атлетов

Олимпиада
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