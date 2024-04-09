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Сегодня, 17:07

Аргентинская футболистка была найдена мертвой в квартире, ее муж покончил с собой

Руслан Минаев
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Футболистка Флоренсия Гиньясу
Флоренсия Гиньясу.
Фото ФК «Атлетико Аргентино»

Футболистка «Атлетико Аргентино» Флоренсия Гиньясу была найдена мертвой в своей квартире в Лас-Каньяс, сообщает TyC Sports. Ей было 30 лет.

Также в апартаментах был обнаружен ее муж Игнасио Нотто, который, по данным источника, покончил с собой. Отмечается, что между парой произошел конфликт и Нотто задушил Гиньясу.

У пары двое детей — 5-летняя девочка и 7-летний мальчик. Во время инцидента сын находился в соседней комнате. Тела Гиньясу и Нотто обнаружил сосед, после того, как увидел надпись на двери квартиры: «Вызовите полицию, дети остались одни».

«Несмотря на то, что они юридически были в браке — они не жили вместе. Она неоднократно об этом говорила. Он сидел в тюрьме и освободился в ноябре 2023 года», — говорится в заявлении клуба в соцсети.

Помимо футбольной карьеры, Гиньясу была моделью, а также татуировщицей. Отмечается, что дети перейдут под опеку родственников девушки.

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