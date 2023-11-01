Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 12:30

Ноябрьские праздники 2023: когда выходные и нерабочие дни

Россиянам напомнили о выходных днях в начале ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Министерство труда и социальной защиты РФ

В начале ноября на рабочей неделе в России будет дополнительный выходной в связи с праздником — Днем народного единства.

Список праздничных и выходных дней в 2023 году, предложенный Минтруда РФ, подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин: календарь нерабочих и выходных дней при пятнидневной рабочей неделе в полном виде.

День народного единства 4 ноября

В ноябре 30 дней, из которых в 2023 году 21 рабочий, 1 сокращенный рабочий день, 9 выходных и праздничных.

В честь Дня народного единства для россиян выходными объявлены 4, 5 и 6 ноября (суббота, воскресенье и понедельник). При этом пятница, 3 ноября, — рабочий день, который будет сокращенным.

1
Читайте также
Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?
«Наши горячие парни действовали на эмоциях». Дагестанские бойцы ММА — о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
СКА проигрывает в Сочи, «Ак Барс» — в Тольятти
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев заявил, что российские производители конкурируют с мировыми спортивными брендами
Новости
RSS RSS
Все новости