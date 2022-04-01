Бывшая фигуристка и актриса Анна Семенович в разговоре с «СЭ» прокомментировала санкции, с которыми столкнулся российский спорт.

«Конечно, это больная тема, — сказала Семенович «СЭ». — И все, что произошло на Олимпийских Играх — это немыслимо. Колоссальное давление на нашу сборную, которая выступает без флага и без гимна своей страны. У меня это в голове, как у любого нормального человека и многократной чемпионки в прошлом, просто не укладывается. Абсолютное гонение наших спортсменов, сильнейших в мире. Это несправедливо и ужасно. И все скандалы, связанные с нашими девочками фигуристками—одиночницами, это очень непростая история. Надо понимать, что девочки — они еще совсем дети, им по 15 лет. Это неустоявшаяся психика, еще имеющая зависимость от родителей, с которыми их надолго разлучают на время сборов, тренировок и самих Игр. Конечно, детская психика не выдерживает таких взрослых нагрузок».

Семенович также рассказала, с каким давлением сталкиваются фигуристы.

«Взрослые сильные спортсмены порой на Олимпиаде ошибаются и выбиваются из равновесия из-за нервов. Вы не представляете, что испытывает спортсмен-фигурист, когда стоит в первой позе произвольной или оригинальной программы. Это колоссальное нервное напряжение. Ты стоишь и понимаешь, что у тебя крупнейшее соревнование, к которому ты готовился долгие годы, и даже всю жизнь. И какая ответственность — это очень тяжело эмоционально. И я по себе знаю, о чем сейчас говорю. Зуб на зуб не попадает от волнения, и ты находишься в какой-то прострации. И не все могут собраться, справиться с волнением и показать свой лучший результат», — добавила Семенович.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.