В Госдуме прокомментировали провокационный баннер украинского скелетониста на Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на политическое заявление украинского скелетониста Владислава Гераскевича во время личных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

«За такое, к сожалению, не последует наказания, но я считаю, что стоило бы, — сказал Милонов «СЭ». — Нечего устраивать из Олимпиады парад утлых инициатив. Это полнейшая глупость. Ведь Олимпиада — свободная от политики вещь. Если они будут ее превращать в митинг, то она утратит свой основной смысл. Олимпиада — попытка объединить людей через любовь к спорту. За это мы и ценим игры».

Гераскевич после финиша в третьей попытке показал в камеру листок бумаги, на котором на английском языке написано: «Нет войне на Украине».

«Стоит ли разрешать спортсменам выражать политическую позицию, если это не оскорбляет других? Если мы продолжим такое допускать, то очень сложно будет найти грань между политикой и не политикой. Это совершенно не нужно. Это не то место, где надо заниматься политическими разборками, даже в смягченном виде. У нас масса мероприятий, которые предназначены для выражения политической позиции, но на Олимпиаде мы ждем спортивной красоты и состязаний», — подчеркнул Милонов.

На Играх в Пекине спортсменам разрешено выражать политическую позиции, не оскорбляя других. Делать это можно только в микст-зонах, на пресс-конференциях и в Олимпийской деревне, но не на треке.