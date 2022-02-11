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Сегодня, 16:53

Украинский скелетонист показал провокационный баннер на Олимпиаде, нарушив правила

Владислав Гераскевич.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сделал политическое заявление во время личных соревнований на Олимпиаде в Пекине. После финиша в третьей попытке он показал в камеру листок бумаги, на котором на английском языке написано: «Нет войне на Украине».

На Играх в Пекине спортсменам разрешено выражать политическую позиции, не оскорбляя других. Но делать это можно только в микст-зонах, на пресс-конференциях и в олимпийской деревне. Но не на треке.

После трех попыток Гераскевич занимает 17-е место. Россиянин Александр Третьяков пока занимает третье место и претендует на медаль.

Олимпиада
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