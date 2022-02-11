Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Общество

Сегодня, 17:12

Олимпийская чемпионка Привалова провалилась под лед на реке в Москве

Виктория Кравченко

Советская и российская легкоатлетка Ирина Привалова провалилась под лед в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, спортсменка пошла по Москве-реке, но лед треснул. Ее увидели сотрудники поисково-спасательной станции Фили и помогли спасти. На место прибыли сотрудники скорой. Чемпионку госпитализировали с переохлаждением.

Привалова выиграла Олимпиаду в 2000 году в Сиднее. Она также является многократной победительницей на чемпионатах мира, Европы и России. С ноября 2020 года она является первым вице-президентом и членом Президиума Всероссийской федерацией легкой атлетики.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/938336-olimpiiskaia-chempionka-provalilas-pod-led-na-reke-v-moskve
Ирина Привалова
3
0
Читайте также
У России в четвертьфинале будет слабый соперник? Новые расклады на плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде
Как Валиевой попал допинг? Почему ее не убрали с Олимпиады? У России отберут «золото» фигуристов? Ответы на главные вопросы грандиозного скандала
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России за сутки выявили 203 949 новых случаев заражения коронавирусом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости