Олимпийская чемпионка Привалова провалилась под лед на реке в Москве

Советская и российская легкоатлетка Ирина Привалова провалилась под лед в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, спортсменка пошла по Москве-реке, но лед треснул. Ее увидели сотрудники поисково-спасательной станции Фили и помогли спасти. На место прибыли сотрудники скорой. Чемпионку госпитализировали с переохлаждением.

Привалова выиграла Олимпиаду в 2000 году в Сиднее. Она также является многократной победительницей на чемпионатах мира, Европы и России. С ноября 2020 года она является первым вице-президентом и членом Президиума Всероссийской федерацией легкой атлетики.