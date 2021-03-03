По состоянию на среду, 3 марта, за последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 452 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 694 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 284), Санкт-Петербурге (962), Московской области (691), Нижегородской области (388) и Воронежской области (286).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 87 348 летальных исходов, выздоровели 3 853 734 человека.