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В России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса

11:26
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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По состоянию на среду, 3 марта, за последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 452 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 694 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 284), Санкт-Петербурге (962), Московской области (691), Нижегородской области (388) и Воронежской области (286).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 87 348 летальных исходов, выздоровели 3 853 734 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2543

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