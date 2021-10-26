Диетолог назвала продукт, поднимающий настроение

Врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева призвала всех есть шоколад осенью. При этом она уточнила, что главное — не употреблять его в большом количестве.

«Шоколад — это тот продукт, который многих спасает от плохого настроения. Радость и удовольствие мы получаем рецепторами полости рта, дальше импульс направляется по короткому пути в центр удовольствия, и тогда эндорфины обеспечены. Лучше всего шоколад рассасывать, чтобы полноценно насладиться вкусом.

Не стоит забывать, что от шоколада могут быть проблемы, если мы съедаем в день, условно, пару-тройку плиток. Излишнее потребление шоколада приведет к набору массы тела, начнет формироваться инсулинорезистентность. Нормой считается 2-3 кусочка в день», — отметила Королева в интервью радио Sputnik.