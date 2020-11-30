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Ученые выяснили, почему не удается остановить пандемию коронавируса

18:53
Врачи в защитной форме. Фото AFP
Врачи в защитной форме. Фото AFP

Турецкие ученые выяснили, что у больных коронавирусом уровень вирусной нагрузки выше, если болезнь протекает бессимптомно, сообщает издание Infection.

Было проведено исследование порядка 360 образцов у 60 пациентов шести разных типов, отличающихся по возрасту и тяжести заболевания.

Уровень вирусной нагрузки снижается с увеличением тяжести заболевания.

Таким образом, бессимптомные пациенты могут быть более заразными, чем тяжело больные. Эта особенность отличает новый тип коронавируса от других болезней и объясняет, почему власти стран не могут сдержать пандемию.

По состоянию на 30 ноября в мире зафиксировано более 63 миллионов случаев заражения коронавирусом и 1,4 миллиона смертей.

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